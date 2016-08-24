В июне из Азербайджана в Турцию транспортировано 519 млн. кубометров природного газа

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 519,14 млн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 7,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период доля азербайджанского газа составила 16,36% общего газового импорта Турции.

В июне Турция импортировала в целом 3,173 млрд. кубометров газа, что на 0,88% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из них объемы импорта по трубопроводам составили 2,742 млрд. кубометров (спад на 2,56%), доля сжиженного газа (LNG) - 430,78 млн. кубометров (рост на 11,3%).

Посредством трубопроводов в Турцию транспортировано 1,743 млрд. кубометров газа из России, 479,88 млн. кубометров – из Ирана. В июне Турция купила у Алжира 236,44 млн. кубометров, у Нигерии - 194,34 млн. кубометров сжиженного газа.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз" природный газ экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.