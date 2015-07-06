​В июне Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 6%

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года в энергосистеме страны произведено около 1,7 млрд. кВт/ч электроэнергии.

По информации, полученной Report из ОАО "Азерэнержи", данный показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 0,1 млрд. кВт/ч, или же 6.3%.

В течение первого полугодия этого года в стране в целом произведено более 11,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,3 млрд. кВт/ч, или же 2,7% больше показателя за январь-июнь прошлого года.

Кроме того, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.