В июле страны ОПЕК+ выполнили соглашение на 94%

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% месяцем ранее. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Встреча технического комитета ОПЕК+ прошла вчера в Вене. На июльском заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было отмечено, что соблюдение соглашения странами ОПЕК+ составило 98% как по итогам первого полугодия, так и по итогам июня. Снижение показателя негативно сказалось на ценах на нефть, которые подешевели на 2%. Так, Brent вчера продавалась по 52,8 доллара/баррель, а сегодня уже торгуется по 51,80 доллара/баррель.

Напомним, что для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.