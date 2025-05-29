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Азербайджан и Вьетнам в июле проведут заседание МПК

Азербайджан и Вьетнам в июле проведут заседание МПК В июле текущего года состоится третье заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам, а также деловой форум.
Энергетика
29 мая 2025 г. 16:20
Азербайджан и Вьетнам в июле проведут заседание МПК

В июле текущего года состоится третье заседание межправительственной комиссии (МПК) Азербайджан-Вьетнам, а также деловой форум.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн-встречи сопредседателей комиссии – министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьена.

На встрече обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сферах торговли, экономики и энергетики. Кроме этого, отмечено, что Азербайджан, обладая богатыми энергоресурсами, выступает в роли регионального энергетического центра, в то время как Вьетнам стремительно развивается в сфере электроэнергетики и делает ставку на "зеленый переход".

Подчеркнута важная роль МПК в укреплении двусторонних связей и развитии сотрудничества в новых сферах.

Отметим, что второе заседание азербайджано-вьетнамской МПК по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в июне 2018 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики

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Версия на английском языке Azerbaijan-Vietnam Intergovernmental Commission meeting to be held in July
Версия на азербайджанском языке İyulda Azərbaycan-Vyetnam Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək

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