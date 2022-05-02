О нас
Аудио новости

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
Энергетика
2 мая 2022 г. 19:54
В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.

Как передает Report, об этом сообщает изданию Politico.

"Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ - ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", - сказал он .

Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.

По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.

"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi