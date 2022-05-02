В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.

Как передает Report, об этом сообщает изданию Politico.

"Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ - ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", - сказал он .

Министр добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего такую возможность.

По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.

"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", - добавил он.