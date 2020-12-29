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В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз

В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз План бонусов рассчитан на три года и предусматривает выделение средств в размере 300 млн евро
Энергетика
29 декабря 2020 г. 11:03
В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз

Итальянская ассоциация сжиженного углеводородного (LPG/СУГ) и компримированного природного газа (CNG/КПГ) Assogasliquidi предложила правительству страны ввести стимулы в размере до 900 евро для автовладельцев, желающих перевести автомобили с бензиновыми двигателями Euro 4 и 5 на автогаз.

Как передает Report, об этом сообщает auto-gas.net.

Целью такой инициативы является модернизация одного из старейших в Европе автопарков, а также достижение целей страны по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Согласно предложению ассоциации, для тех водителей, которые выбирают переход на СУГ и КПГ путем установки соответствующих систем в авторизованных мастерских, предлагается ввести стимулирующие выплаты в размере от 600 до 900 евро из бюджета.

План бонусов рассчитан на три года и предусматривает выделение средств в размере 300 млн евро (за вычетом средств, полученных за счет налоговых поступлений, чистые расходы государства составят около 145 млн евро). Согласно экспертным оценкам, этого должно быть достаточно, чтобы переоборудовать примерно 500 тыс. автомобилей в год.

Во время сильного экономического спада реализация предложений Assogasliquidi принесет пользу не только водителям, но также окажет положительное влияние на весь автомобильный рынок. В частности, она поддержит те компании, которые специализируются на производстве и/или установке комплектов газобалонного оборудования, а также поставках и дистрибуции автогаза.

Отметим, что в октябре 2020 года Италия снизила потребление нефти на 138 тыс. баррелей в сутки — до 1,08 млн б/с.

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