В Иране третий день продолжается пожар на нефтехранилище

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Сильный пожар третий день продолжается на крупном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Бендер-Махшахр в иранской провинции Хузестан.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия прибыл министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Он заявил журналистам, что инцидент не является результатом диверсии, а вызван исключительно техническими проблемами.

Возгорание произошло в среду вечером из-за утечки нефтепродуктов на одной из установок, позднее огонь перекинулся на нефтехранилище. Несмотря на предпринимаемые третий день пожарными и спасателями усилия, погасить пламя не удается. Предполагается, что пожар будет продолжаться до полного выгорания содержимого резервуаров.