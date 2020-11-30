В Ираке НПЗ подверглись ракетной атаке

Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»

Нефтеперерабатывающее производство в регионе Салах-эд-Дин в Ираке подверглось обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на angi, по сообщению министерства нефти страны, ракеты попали в нефтехранилище. Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ), .

Спустя несколько часов после ракетного удара пожар на нефтеперерабатывающем заводе был потушен, и НПЗ продолжил работу. Сведений о пострадавших нет. По заявлению ИГ, по заводу были выпущены две ракеты из реактивной системы залпового огня «Катюша».

Подвергшийся обстрелу НПЗ находится неподалеку от крупного производства в городе Байджи. НПЗ в Байджи серьезно пострадал в 2014 году во время сражений с боевиками ИГ. В 2017 году завод был восстановлен.

Как сообщалось ранее, 23 ноября нападению группы вооруженных лиц подвергся офис государственной нефтяной компании Ливии National Oil Corp (NOC) в Триполи.

Днем ранее ракетному обстрелу подверглась распределительная станция Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.