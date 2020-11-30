В индийском штате Керала старые дизельные рикши переоборудуют на автогаз

Новое правило вступает в силу с 1 января

С 1 января 2021 года дизельным авторикшам старше 15 лет запретят выезжать на дороги штата Кералы. Новое правило будет применяться к общественным транспортным средствам.

Как передает Report со ссылкой на auto-gas, данное решение, которое озвучил главный министр транспорта правительства штата К.Р.Джотилал, является частью программы по продвижению экологически чистой энергии и к снижению загрязнения окружающей среды.

Согласно официальному уведомлению, авторикши старше 15 лет, работающие на дизельном топливе, не будут допущены к эксплуатации, если они не будут переоборудованы в транспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива: сжиженном углеводородном газу (СУГ), сжиженном природном газу (СПГ), компримированном (сжатом) природном газу (КПГ) или электричестве.

«Правительство [штата Керала] решило продвигать зеленую энергию в рамках сокращения выбросов углерода. Согласно уведомлению, новое правило вступает в силу с 1 января. В дальнейшем будут запрещены авторикши с дизельными двигателями возрастом от 15 лет. Транспортным средствам будет разрешено оставаться в эксплуатации только в том случае, если они будут преобразованы для использования экологически чистой энергии», — сказал Раджив Путхалат, совместный комиссар по транспорту.

Отметим, что в рамках реализации программы снижения зависимости от нефтяного импорта и улучшения экологической ситуации в стране, правительство Индии планирует установить точки зарядки электромобилей на 69 тыс. АЗС.