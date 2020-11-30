О нас
Report Georgia
Аудио новости

В индийском штате Керала старые дизельные рикши переоборудуют на автогаз

В индийском штате Керала старые дизельные рикши переоборудуют на автогаз Новое правило вступает в силу с 1 января
Энергетика
30 ноября 2020 г. 17:45
В индийском штате Керала старые дизельные рикши переоборудуют на автогаз

С 1 января 2021 года дизельным авторикшам старше 15 лет запретят выезжать на дороги штата Кералы. Новое правило будет применяться к общественным транспортным средствам.

Как передает Report со ссылкой на auto-gas, данное решение, которое озвучил главный министр транспорта правительства штата К.Р.Джотилал, является частью программы по продвижению экологически чистой энергии и к снижению загрязнения окружающей среды.

Согласно официальному уведомлению, авторикши старше 15 лет, работающие на дизельном топливе, не будут допущены к эксплуатации, если они не будут переоборудованы в транспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива: сжиженном углеводородном газу (СУГ), сжиженном природном газу (СПГ), компримированном (сжатом) природном газу (КПГ) или электричестве.

«Правительство [штата Керала] решило продвигать зеленую энергию в рамках сокращения выбросов углерода. Согласно уведомлению, новое правило вступает в силу с 1 января. В дальнейшем будут запрещены авторикши с дизельными двигателями возрастом от 15 лет. Транспортным средствам будет разрешено оставаться в эксплуатации только в том случае, если они будут преобразованы для использования экологически чистой энергии», — сказал Раджив Путхалат, совместный комиссар по транспорту.

Отметим, что в рамках реализации программы снижения зависимости от нефтяного импорта и улучшения экологической ситуации в стране, правительство Индии планирует установить точки зарядки электромобилей на 69 тыс. АЗС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
ФотоПохоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
24 ноября 2020 г. 13:00
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi