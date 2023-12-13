В Индии заявили о планах нарастить добычу угля к 2029-2030 годам

Индия к 2029-2030 годам намерена увеличить добычу угля и добыть 1,5 млрд тонн угля.

Индия к 2029-2030 годам намерена увеличить добычу угля и добыть 1,5 млрд тонн угля.

Как передает Report, об этом сообщил министр угля и шахт Пралхад Джоши.

"Существуют планы по увеличению добычи угля для удовлетворения растущего спроса. По оценкам, к 2029–2030 годам он составит 1,5 млрд тонн. Для беспрепятственной транспортировки угля конечным потребителям также предпринимаются шаги по улучшению инфраструктуры перевозок с помощью новых железнодорожных проектов и механизированной погрузки угля в рамках проектов обеспечения связи первой мили", - заявил министр в ходе обсуждения в верхней палате парламента Индии.

Ранее Джоши рассказал, что в текущем финансовом году план добычи угля в стране составляет 1,01 млрд тонн, а в 2025-2026 годах компания Coal India Ltd планирует также добыть по 1 млрд тонн.

Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира.