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В Индии задумались о строительстве собственных газохранилищ

В Индии задумались о строительстве собственных газохранилищ Индия должна построить хранилище природного газа, чтобы увеличить долю использования более экологичного топлива и не зависеть от волатильности мировых цен.
Энергетика
13 июля 2023 г. 17:09
В Индии задумались о строительстве собственных газохранилищ

Индия должна построить хранилище природного газа, чтобы увеличить долю использования более экологичного топлива и не зависеть от волатильности мировых цен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Economic Times.

Председатель Госсовета по регулированию нефти и газа Анил Кумар Джейн отметил, что хранилища природного газа позволят поставщикам наращивать запасы, когда цены будут низкими, а также помогут удовлетворить высокий спрос со стороны промышленности.

"Для динамики рынка и обеспечения поставок, позволяющих потребителям перейти на газ, требуются хранилища газа", - сказал он.

У Индии есть 5 млн тонн стратегических запасов нефти, но пока нет хранилищ природного газа. Страна хочет увеличить долю газа в своем энергетическом балансе с 6,5% до 15% к 2030 году.

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