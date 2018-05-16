В I квартале в Азербайджане потребление дизельного топлива выросло на 18%

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За январь-март 2018 года в стране потреблено 323 тыс. тонн дизельного топлива, 288,8 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, в первом квартале года потребление дизельного топлива в годовом сравнении выросло на 17,7%, автомобильного топлива - уменьшилось на 1,4%.

За январь-март текущего года в стране потреблено 81,3 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 53,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 35,8 тыс. тонн нефтяного битума, 32,5 тыс. тонн сжиженного газа, 16,6 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление керосина для авиации и прочих целей увеличилось на 14,8%, бензина для нефтехимии - на 0,8%, нефтяного битума в 2 раза, смазочных масел на 99,7%, потребление сжиженного газа сократилось на 16,1%.