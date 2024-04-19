О нас

В I квартале этого года в Минэнергетики поступило более 2 тыс. обращений

В I квартале этого года в Минэнергетики поступило более 2 тыс. обращений В I квартале этого года в Министерство энергетики и подведомственные ему структуры поступило 2 052 обращения.
Энергетика
19 апреля 2024 г. 09:55
В I квартале этого года в Минэнергетики поступило более 2 тыс. обращений

В I квартале этого года в Министерство энергетики и подведомственные ему структуры поступило 2 052 обращения.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 1 662 обращения были исполнены надлежащим образом, 240 носили информационный характер (отзыв обращения, благодарность и пр.), 150 - находятся в процессе исполнения.

Обращения касались в основном вопросов подключения к электросети, выдачи технических условий, состояния эксплуатации электроустановок и оборудования, газоснабжения, возобновляемых источников энергии, выдачи разрешений и других вопросов.

За отчетный период руководящими должностными лицами аппарата министерства и подведомственных структур было принято 87 граждан и даны соответствующие поручения по решению вопросов, озвученных на приемах, в соответствии с требованиями законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin I rübündə Energetika Nazirliyinə 2 mindən çox müraciət daxil olub

Самое важное

Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi