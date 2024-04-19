В I квартале этого года в Минэнергетики поступило более 2 тыс. обращений

В I квартале этого года в Министерство энергетики и подведомственные ему структуры поступило 2 052 обращения.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 1 662 обращения были исполнены надлежащим образом, 240 носили информационный характер (отзыв обращения, благодарность и пр.), 150 - находятся в процессе исполнения.
Обращения касались в основном вопросов подключения к электросети, выдачи технических условий, состояния эксплуатации электроустановок и оборудования, газоснабжения, возобновляемых источников энергии, выдачи разрешений и других вопросов.
За отчетный период руководящими должностными лицами аппарата министерства и подведомственных структур было принято 87 граждан и даны соответствующие поручения по решению вопросов, озвученных на приемах, в соответствии с требованиями законодательства.