В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра

В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра

Сегодня в городе Ханкенди состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, руководитель рабочей группы, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании рассказал о ходе реализации поручений, охватывающих энергетический сектор на освобожденных от оккупации территориях.

Подчеркнуто, что как составная часть политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева, строительство энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях на основе современных требований является приоритетом, в этом направлении поэтапно и системно реализуются широкомасштабные проекты.

На заседании состоялась презентация процесса газификации города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, а также других освобожденных от оккупации территорий, предоставлена информация о графике исполнения реализованных проектов и запланированных работах. Состоялись обсуждения мер, выполненных по электроэнергетической инфраструктуре с целью строительства малых гидроэлектростанций, новых подстанций, линий электропередачи и распределения, реконструкции существующих сетей и создания устойчивого энергоснабжения, в том числе работ, проведенных в связи с реализацией проектов в соответствии с концепцией "зеленой энергетической зоны".

В заключение были приняты соответствующие постановления по решению обсужденных вопросов.

Фото: Мирджавид Эминоглу