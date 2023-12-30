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В Ханкенди сдана в эксплуатацию новая АЗС SOCAR

В Ханкенди сдана в эксплуатацию новая АЗС SOCAR ЗАО SOCAR Petroleum с целью поддержки восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях ввело в эксплуатацию в Ханкенди очередную АЗС модульного типа под брендом SOCAR.
Энергетика
30 декабря 2023 г. 15:40
В Ханкенди сдана в эксплуатацию новая АЗС SOCAR

ЗАО SOCAR Petroleum с целью поддержки восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях ввело в эксплуатацию в Ханкенди очередную АЗС модульного типа под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum, на станции, где установлены две топливораздаточные колонки, будет осуществляться продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 Premium и дизель.

Отметим, что с учетом спроса на качественное топливо станция модульного типа будет заменена на стационарную АЗС с современным интерьером. Для этого ремонтно-строительные работы ЗАО ведутся быстрыми темпами.

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