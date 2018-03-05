В Хьюстоне обсудят будущее нефти в эпоху рекордного роста добычи в США

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Ежегодная нефтегазовая конференция CERAWeek стартует сегодня в Хьюстоне. Она традиционно соберет как ближневосточных, так и американских производителей нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стремительный рост добычи нефти в США, по мнению некоторых наблюдателей, является болезненной темой для производителей ОПЕК.

Страны картеля уже год с лишним вынуждены ограничивать добычу, что скреплено их венскими договоренностями, в то время как другие страны, и в первую очередь США, ее наращивают.

Так, в январе 2018 года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, и в течение года, по прогнозу минэнерго США, она может достигнуть 10,6 млн баррелей в сутки. Уже в 2018 году США могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию, являющихся основными участниками сделки ОПЕК+.

Повестка форума 2018 года меньше обычного уделяет внимание вопросу возобновляемых источников энергии, но больше темам геополитики, отраслевых и цифровых технологий. Так, сразу несколько экспертных сессий будут посвящены использованию технологии блокчейна в добыче и трейдинге, и даже взаимосвязи криптовалют с энергетикой.