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В Гвинее возобновили поставки топлива после взрыва

В Гвинее возобновили поставки топлива после взрыва Правительство Гвинеи объявило о возобновлении поставок бензина, начиная с субботы, в ограниченных количествах, спустя пять дней после взрыва и пожара в Конакри на главном складе топлива страны, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека.
Энергетика
23 декабря 2023 г. 10:00
В Гвинее возобновили поставки топлива после взрыва

Правительство Гвинеи объявило о возобновлении поставок бензина, начиная с сегодняшнего дня, в ограниченных количествах, спустя пять дней после взрыва и пожара в Конакри на главном складе топлива страны, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Как отмечается, из-за взрыва с понедельника по всей стране не продавали бензин, что затормозило логистику и транспорт и привело к демонстрациям в нескольких населенных пунктах.

"Правительство радо сообщить населению, что благодаря дипломатическим контактам с соседними странами снабжение топливом на заправочных станциях значительно улучшится", - сообщается в коммюнике правительства.

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