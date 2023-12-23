В Гвинее возобновили поставки топлива после взрыва

Правительство Гвинеи объявило о возобновлении поставок бензина, начиная с субботы, в ограниченных количествах, спустя пять дней после взрыва и пожара в Конакри на главном складе топлива страны, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека.

Правительство Гвинеи объявило о возобновлении поставок бензина, начиная с сегодняшнего дня, в ограниченных количествах, спустя пять дней после взрыва и пожара в Конакри на главном складе топлива страны, в результате которого погибли по меньшей мере 23 человека.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Как отмечается, из-за взрыва с понедельника по всей стране не продавали бензин, что затормозило логистику и транспорт и привело к демонстрациям в нескольких населенных пунктах.

"Правительство радо сообщить населению, что благодаря дипломатическим контактам с соседними странами снабжение топливом на заправочных станциях значительно улучшится", - сообщается в коммюнике правительства.