В Грузии разработан проект подземного хранилища для азербайджанского газа

В Грузии разработан проект строительства подземного хранилища для хранения голубого топлива, в основном, с азербайджанского месторождения "Шахдениз".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Государственного агентства нефти и газа Грузии.
Согласно проекту, использование газа с подземного газохранилища (ПГХ), предусматривается в случае роста спроса или подорожания голубого топлива.
Для подсоединения ПГХ к магистральным газопроводам планируется построить трубопровод протяженностью 8 км. В то же время будут построены воздушные линии электропередачи мощностью 110 киловатт для подключения объекта к электросети. Эта инфраструктура будет расположена на территории Гардабанского района.
Общественное обсуждение проекта состоится 6 августа в муниципалитете Гардабанского района.
Следует отметить, что строительство подземного газохранилища в соседней стране планировалось начать в первой половине 2018 года и завершить к 2020 году. Общая стоимость проекта составляет около 300 млн долларов.
Cəmilə BabayevaАвтор новости