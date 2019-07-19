В Грузии разработан проект подземного хранилища для азербайджанского газа

В Грузии разработан проект строительства подземного хранилища для хранения голубого топлива, в основном, с азербайджанского месторождения "Шахдениз".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Государственного агентства нефти и газа Грузии.

Согласно проекту, использование газа с подземного газохранилища (ПГХ), предусматривается в случае роста спроса или подорожания голубого топлива.

Для подсоединения ПГХ к магистральным газопроводам планируется построить трубопровод протяженностью 8 км. В то же время будут построены воздушные линии электропередачи мощностью 110 киловатт для подключения объекта к электросети. Эта инфраструктура будет расположена на территории Гардабанского района.

Общественное обсуждение проекта состоится 6 августа в муниципалитете Гардабанского района.

Следует отметить, что строительство подземного газохранилища в соседней стране планировалось начать в первой половине 2018 года и завершить к 2020 году. Общая стоимость проекта составляет около 300 млн долларов.