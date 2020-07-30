В Грузии прошли учения по охране стратегических трубопроводов

Департамент охраны стратегических трубопроводов министерства внутренних дел Грузии провел тактические демонстрационные учения на тренировочном полигоне Яглуджа.
Как сообщает Report, за проведением учений наблюдали заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, директор Департамента охраны стратегических трубопроводов Зураб Чабашвили и главы различных департаментов МВД.
Целью тактических тренировок была демонстрация уровня подготовки Отдела быстрого реагирования Департамента охраны стратегических трубопроводов.
Указанный департамент обеспечивает безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), Супсинского нефтяного терминала и объектов их инфраструктуры.