В Грузии прошли учения по охране стратегических трубопроводов

Целью тактических тренировок была демонстрация уровня подготовки Отдела быстрого реагирования Департамента охраны стратегических трубопроводов

Указанный департамент обеспечивает безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), Супсинского нефтяного терминала и объектов их инфраструктуры.

Как сообщает Report, за проведением учений наблюдали заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, директор Департамента охраны стратегических трубопроводов Зураб Чабашвили и главы различных департаментов МВД.

Департамент охраны стратегических трубопроводов министерства внутренних дел Грузии провел тактические демонстрационные учения на тренировочном полигоне Яглуджа.



Ссылка скопирована

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.