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В Грузии подорожал бензин

​В Грузии подорожал бензин

В Грузии на большинстве АЗС выросла цена на нефть.

Как сообщает грузинское бюро Report, цена на бензин выросла на 5 тетри.

Рост цен связан с удешевлением национальной валюты лари и ростом цен на топливо на международных рынках.

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