​В Грузии подорожал бензин

В Грузии на большинстве АЗС выросла цена на нефть.
Как сообщает грузинское бюро Report, цена на бензин выросла на 5 тетри.
Рост цен связан с удешевлением национальной валюты лари и ростом цен на топливо на международных рынках.
В Грузии на большинстве АЗС выросла цена на нефть.
Как сообщает грузинское бюро Report, цена на бензин выросла на 5 тетри.
Рост цен связан с удешевлением национальной валюты лари и ростом цен на топливо на международных рынках.
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Cəmilə BabayevaАвтор новости