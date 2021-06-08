В Грузии ограблена АЗС SOCAR

В Озургетском районе Грузии произошло вооруженное нападение на заправочную станцию, принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В Озургетском районе Грузии произошло вооруженное нападение на заправочную станцию, принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии (МВД).

Инцидент произошел ночью. Вооруженный грабитель ворвался на АЗС и, угрожая работникам, потребовал деньги. Он не смог открыть кассовый аппарат, в результате преступнику удалось унести всего лишь 100 лари.

По данным МВД Грузии, подозреваемый был задержан по горячим следам.

Следствие ведется по статье 179 УК Грузии.