​В Грузии обнаружены крупные запасы газа

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Южной Кахетии (Грузия) обнаружено 5,3 трлн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил руководитель американской компании Frontera Resources Стив Никандрос.

Эти объемы составляет 15% общих запасов "Газпрома".

По словам С.Никандроса, эти объемы будут продаваться на рынке в течение 10 лет и изменят правила игры в поставках газа. В ближайшие пять лет компания собирается начать экспорт топлива. Предполагается, что его будут закупать Турция и страны Восточной Европы.

Отметим, что в 2015 году американская Frontera Resources оценивала запасы месторождения в 3,8 трлн. кубометров.

В минувшем году компания заключила соглашение с украинским "Нафтогазом" на поставки сжиженного газа со своих объектов в Грузии.

Frontera Resources начала свою работу в Грузии в апреле 2014 года.