В Грузии дорожает горючее

В Грузии ежедневно наблюдается рост цен на горючее.

В Грузии ежедневно наблюдается рост цен на горючее.

Как сообщает грузинское бюро Report, подорожание зарегистрировано на всех автозаправочных станциях.

В Объединении импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что причиной подорожания является повышение цен на нефть на мировых рынках и удешевление лари к доллару.

В настоящее время цена на горючее на небрендовых АЗС выше, чем на брендовых. В отличие от крупных сетей у мелких компаний не имеется запасов топлива.

Прогнозируется, что из-за войны в Украине цены на топливо в Грузии резко вырастут.

В настоящее время в соседней стране бензин типа "регулярный" предлагается за 3,-38-3,51 лари, типа "премиум" – 3,47 лари, типа "супер" – 3,53-3,70 лари.