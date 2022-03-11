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В Грузии дорожает горючее

В Грузии дорожает горючее В Грузии ежедневно наблюдается рост цен на горючее.
Энергетика
11 марта 2022 г. 16:40
В Грузии дорожает горючее

В Грузии ежедневно наблюдается рост цен на горючее.

Как сообщает грузинское бюро Report, подорожание зарегистрировано на всех автозаправочных станциях.

В Объединении импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что причиной подорожания является повышение цен на нефть на мировых рынках и удешевление лари к доллару.

В настоящее время цена на горючее на небрендовых АЗС выше, чем на брендовых. В отличие от крупных сетей у мелких компаний не имеется запасов топлива.

Прогнозируется, что из-за войны в Украине цены на топливо в Грузии резко вырастут.

В настоящее время в соседней стране бензин типа "регулярный" предлагается за 3,-38-3,51 лари, типа "премиум" – 3,47 лари, типа "супер" – 3,53-3,70 лари.

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