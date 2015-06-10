​В Греции пройдет международная нефтегазовая выставка

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Афинах в выставочном центре Metropolitan Expo с 23 по 24 сентября этого года пройдет международная выставка энергетики и глобальных изменений климата, нефти и газа.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в рамках выставки ожидается проведение одноименной конференции.

Выставка, которая пройдет при организационной поддержке министерства охраны окружающей среды Греции, охватит последние достижения нефтегазовой сферы стран Черного моря, Восточного Средиземноморья, Ионического и Эгейского морей.

Напомним, что на выставке-конференции ожидается участие около 150 компаний.