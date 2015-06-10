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    ​В Греции пройдет международная нефтегазовая выставка

    На мероприятии примут участие около 150 компаний

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Афинах в выставочном центре Metropolitan Expo с 23 по 24 сентября этого года пройдет международная выставка энергетики и глобальных изменений климата, нефти и газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в рамках выставки ожидается проведение одноименной конференции.

    Выставка, которая пройдет при организационной поддержке министерства охраны окружающей среды Греции, охватит последние достижения нефтегазовой сферы стран Черного моря, Восточного Средиземноморья, Ионического и Эгейского морей.

    Напомним, что на выставке-конференции ожидается участие около 150 компаний. 

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