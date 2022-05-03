В Греции полностью заменят российский газ через 20 месяцев

Греция сможет полностью заменить российский газ через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU).

Греция сможет полностью заменить российский газ через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на церемонии начала строительства станции.



"Очень скоро с этим проектом и другими проектами мы сможем заменить природный газ из российских источников. Одновременно наши страны готовы все вместе взять на себя новую роль в новой энергетической карте Европы. Недавний шантаж России в связи с газом показывают, что такое сотрудничество не только необходимо, но является срочным", - сказал Мицотакис, заявив, что цель Греции достичь энергетической достаточности и помочь соседним странам, как Болгария.

"В течение 20 следующих месяцев Греция сможет получить значительные, очень большие количества сжиженного природного газа. Возможности регазификации составят 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Иными словами, эта греческая станция СПГ в состоянии заменить российский природный газ полностью не только на национальном рынке, но и заместить значительную часть поставок российского природного газа на Балканах. Конечно, в сочетании с модернизацией некоторых трубопроводов и строительством интерконнекторов", - сказал Мицотакис.

Он сообщил, что планируется ускорить строительство интерконнекторов Греция-Болгария и Болгария-Сербия, трубопровода Греция-Северная Македония. Газ сможет поставляться также в Румынии и Молдавию, сказал премьер Греции.