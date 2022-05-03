О нас
Аудио новости

В Греции полностью заменят российский газ через 20 месяцев

В Греции полностью заменят российский газ через 20 месяцев Греция сможет полностью заменить российский газ через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU).
Энергетика
3 мая 2022 г. 16:30
В Греции полностью заменят российский газ через 20 месяцев

Греция сможет полностью заменить российский газ через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на церемонии начала строительства станции.

"Очень скоро с этим проектом и другими проектами мы сможем заменить природный газ из российских источников. Одновременно наши страны готовы все вместе взять на себя новую роль в новой энергетической карте Европы. Недавний шантаж России в связи с газом показывают, что такое сотрудничество не только необходимо, но является срочным", - сказал Мицотакис, заявив, что цель Греции достичь энергетической достаточности и помочь соседним странам, как Болгария.

"В течение 20 следующих месяцев Греция сможет получить значительные, очень большие количества сжиженного природного газа. Возможности регазификации составят 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Иными словами, эта греческая станция СПГ в состоянии заменить российский природный газ полностью не только на национальном рынке, но и заместить значительную часть поставок российского природного газа на Балканах. Конечно, в сочетании с модернизацией некоторых трубопроводов и строительством интерконнекторов", - сказал Мицотакис.

Он сообщил, что планируется ускорить строительство интерконнекторов Греция-Болгария и Болгария-Сербия, трубопровода Греция-Северная Македония. Газ сможет поставляться также в Румынии и Молдавию, сказал премьер Греции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Greece to fully replace Russian gas in 20 months

Самое важное

Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
1 мая 2022 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi