В Государственной нефтяной компании Азербайджана прошло совещание

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло совещание, посвященное итогам 2014 года и задачам на 2015 год. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Совещание, в котором приняли участие руководители управлений и предприятий компании, открыл президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. Он дал информацию о достижениях нефтегазовой промышленности Азербайджана в 2014 году, расширении Южнокавказского газопровода, реализуемого в рамках Южного газового коридора глобального и регионального значения, строительстве Трансанатолийского газопровода (TANAP) и других проектах. По его словам, несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, 2014 год был удачным для SOCAR и прогнозы по основным показателям были реализованы.

Первый вице-президент компании Хошбахт Юсифзаде, вице-президенты Сулейман Гасымов и Микаил Исмаилов доложили об основных производственных показателях этого года и основных направлениях, запланированных на 2015 год.

Общий объем активов SOCAR по состоянию на 1 июля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился в 5 раз и достиг 24,442 млрд. манатов. В 2014 году впервые за всю историю SOCAR выплаты компании в бюджет составили рекордную сумму в размере 1,8 млрд. манатов (за исключением налога на прибыль).

В заключение совещания президент компании Р.Абдуллаев рассказал о задачах на 2015 год, дал конкретные указания руководителям управлений. По его словам, в новом году главной целью нефтегазовых операций SOCAR является обеспечение потребностей внутри страны в нефтепродуктах и природном газе в соответствии с топливно-энергетическим балансом Азербайджана. С этой целью необходимо достичь оптимизации расходов управлений и предприятий компании.

Р.Абдуллаев поздравил участников совещания и всех работников нефтегазовой и химической промышленности с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и пожелал им успехов в работе.

