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    ​В Госнефтефонде Азербайджана состоялась встреча с заместителем помощника госсекретаря США

    В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам развития сотрудничества между странами

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк.

    Как сообщили Report в отделе фонда по связям с общественностью, в ходе встречи Ш.Мовсумов проинформировал гостью о деятельности ГНФАР, управлению средствами фонда, инвестиционной деятельности и проводимых в Азербайджане работах в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

    В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам развития сотрудничества между странами. 

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