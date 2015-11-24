​В Госнефтефонде Азербайджана состоялась встреча с заместителем помощника госсекретаря США

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк.

Как сообщили Report в отделе фонда по связям с общественностью, в ходе встречи Ш.Мовсумов проинформировал гостью о деятельности ГНФАР, управлению средствами фонда, инвестиционной деятельности и проводимых в Азербайджане работах в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам развития сотрудничества между странами.