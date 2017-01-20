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    В Госдуме ратифицировано соглашение по проекту "Турецкий поток"

    Реализация только первой нитки этого газопровода принесет ежегодно в бюджет РФ около 750 млн долларов

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Госдуме было ратифицировано подписанное 10 октября с Турцией соглашение по проекту "Турецкий поток".

    Как сообщает Report со ссылкой на Московский Комсомолец, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что реализация только первой нитки этого газопровода позволит обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 млн долларов.

    Всего по дну Черного моря предполагается проложить две ветки.

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