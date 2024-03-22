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В Госдепе сообщили, что 70% американского СПГ экспортируют в Европу

В Госдепе сообщили, что 70% американского СПГ экспортируют в Европу Соединенные Штаты экспортируют в страны Европы 70% своего сжиженного природного газа (СПГ), тем самым обеспечивая их энергетическую независимость от России.
Энергетика
22 марта 2024 г. 00:51
В Госдепе сообщили, что 70% американского СПГ экспортируют в Европу

Соединенные Штаты экспортируют в страны Европы 70% своего сжиженного природного газа (СПГ), тем самым обеспечивая их энергетическую независимость от России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандес в ходе выступления на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Прямо сейчас 70% американского экспорта СПГ идет в Европу", - сказал он, добавив, что американский сжиженный природный газ составляет более 50% всего импорта СПГ стран Европы. По его утверждению, поставки СПГ из США в Европу стали ответом Вашингтона на начало российской войны в Украине и имевших место намерений России использовать энергоресурсы в качестве оружия против европейцев.

В начале марта министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждала, что европейские союзники США хотели бы продолжать получать американский СПГ, хотя и проводят постепенную политику отказа от ископаемого топлива.

Президент США Джо Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

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