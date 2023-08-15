В Германии заявили, что газохранилища страны заполнены на 90%

В текущий момент заполненность газохранилищ ФРГ составляет приблизительно 90%.
Как сообщает
По его словам, данный показатель является выше среднего значения до начала российско-украинского конфликта. В основном газ поступает из соседних стран, например Нидерландов, Бельгии и Норвегии.
"ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление", — подчеркнул Контре.
Он добавил, что в 2022 году Германии удалось в значительной степени сэкономить данный вид топлива из-за того, что сократилось промышленное производство из-за высоких цен на газ.
По его мнению, аналогичную тенденцию стоит ожидать и предстоящей зимой.