В Германии заявили, что газохранилища страны заполнены на 90%

В текущий момент заполненность газохранилищ ФРГ составляет приблизительно 90%.

В текущий момент заполненность газохранилищ ФРГ составляет приблизительно 90%.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По его словам, данный показатель является выше среднего значения до начала российско-украинского конфликта. В основном газ поступает из соседних стран, например Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

"ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление", — подчеркнул Контре.

Он добавил, что в 2022 году Германии удалось в значительной степени сэкономить данный вид топлива из-за того, что сократилось промышленное производство из-за высоких цен на газ.

По его мнению, аналогичную тенденцию стоит ожидать и предстоящей зимой.