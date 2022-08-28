В Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania

Власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» - компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH).

Власти Германии создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки «Газпрома» - компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH).

Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag , ссылаясь на источники.

По их словам, такая холдинговая компания была основана тайно, чтобы была возможность осуществить национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка "Газпрома" находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечает, что они знали о создании данной компании.

"Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", - сказала представитель ведомства.