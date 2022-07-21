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В Германии сообщили о начале подачи газа по "Северному потоку"

В Германии сообщили о начале подачи газа по "Северному потоку" Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по "Северному потоку" после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Энергетика
21 июля 2022 г. 09:02
В Германии сообщили о начале подачи газа по Северному потоку

Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по "Северному потоку" после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству DPA сообщил представитель компании - оператора Nord Stream AG.

"Газ снова поступает по трубопроводу", - приводит агентство его слова.

Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время.

Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по "Северному потоку" непосредственно перед техническим обслуживанием - примерно 67 млн куб м в день. Это соответствует примерно 40-процентной загрузке газопровода.

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