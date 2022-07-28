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В Германии собираются ввести дополнительные сборы за электроэнергию

В Германии собираются ввести дополнительные сборы за электроэнергию Власти Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии.
Энергетика
28 июля 2022 г. 13:15
В Германии собираются ввести дополнительные сборы за электроэнергию

Власти Германии с 1 октября начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на информацию источников в Министерстве по делам экономики и защиты климата.

По данным издания, дополнительные деньги с клиентов собираются взимать в течение полутора лет, до марта 2024 года. Размер сбора пока неизвестен. Информацию об этом в Минэкономики должны раскрыть до конца августа. Сумма будет зависеть от того, какие компенсационные претензии предъявят импортеры газа.

Это решение принято из-за сокращения поставок газа из РФ. Накануне Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило снижение объема прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada eleketik enerjisinə görə əlavə rüsum tətbiq olunacaq
Версия на английском языке Germany to introduce additional charges for electricity

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