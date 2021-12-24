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В Германии семь энергокомпаний останавливают работу из-за роста цен на газ

В Германии семь энергокомпаний останавливают работу из-за роста цен на газ Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ.
Энергетика
24 декабря 2021 г. 17:30
В Германии семь энергокомпаний останавливают работу из-за роста цен на газ

Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках.

По данным Федерального сетевого агентства, с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.

Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен.

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Версия на английском языке Seven energy companies suspend work due to rising gas prices

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