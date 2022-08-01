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В Германии считают возможным прекращение осенью поставок газа из РФ

В Германии считают возможным прекращение осенью поставок газа из РФ Президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф полагает, что Германии следует готовиться к прекращению поставок газа из России осенью.
Энергетика
1 августа 2022 г. 04:41
В Германии считают возможным прекращение осенью поставок газа из РФ

Президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф полагает, что Германии следует готовиться к прекращению поставок газа из России осенью.

Как передает Report, свою точку зрения он высказал в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Можно предположить, что полная остановка поставок газа произойдет осенью в то время, когда частные домохозяйства снова будут включать свое газовое отопление", - отметил Вольф, повторив свое требование, чтобы в случае нехватки газа приоритет отдавался промышленности, а не частным домохозяйствам.

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