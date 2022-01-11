В Германии резко выросли цены на электроэнергию, природный газ и нефть

В 2021 году в Германии наблюдался резкий рост цен на электроэнергию, природный газ и нефть.

В 2021 году в Германии наблюдался резкий рост цен на электроэнергию, природный газ и нефть.

По данным Report, эксперты говорят, что одной из причин этого является пандемия коронавируса. Поскольку после кризиса мировой экономики, вызванного пандемией коронавируса в 2020 году, позитивные тенденции, наблюдаемые в 2021 году, привели к увеличению спроса на энергию.

В течение нескольких месяцев оптовые цены на природный газ росли и достигли самого высокого уровня. Помимо повышенного спроса в качестве причин указывается переполненность газохранилищ в странах-потребителях, а также сокращение объемов экспорта стран-производителей природного газа.

Импортные цены на природный газ резко выросли с начала 2021 года, согласно исследованию потребительского портала Verivox, основанному на статистике Федерального департамента экономики и экспортного контроля.

По данным Verivox, в декабре 2021 года стоимость природного газа на одно домохозяйство с годовым потреблением 20 тысяч киловатт-часов составляла в среднем 1 704 евро в год. В начале года эта сумма составляла 1 162 евро, что указывает на рост цен на 47%.

Одним из факторов, влияющих на цену, является повышение с 1 января 2022 года налога на углекислый газ (CO2) с 25 до 30 евро за тонну.

Согласно исследованию, 515 из почти 700 основных поставщиков газа Германии объявили о росте цен в среднем на 23,1% за январь и февраль 2022 года. Для домохозяйства, годовое потребление которого составляет 20 тысяч киловатт-часов, это означает дополнительные расходы в размере 339 евро в год.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в ценах на топливо. Если в январе 2021 года средневзвешенная цена на 100 литров сырой нефти в Германии составляла 49 евро, то в декабре эта цена составила около 69 евро, что означает рост цен примерно на 41%.

В связи с повышением налога на углекислый газ в 2022 году ожидается дальнейший рост цен на нефть.

С января по сентябрь 2021 года средняя потребительская цена на электроэнергию выросла на 18,4%. Для домохозяйства с годовым объемом потребления 4000 киловатт-часов затраты на электроэнергию в начале года составили 1 171 евро, а в декабре-1 386 евро. Это означает годовой прирост цен на электроэнергию для частных домохозяйств на 215 евро.

Verivox сообщил, что до сих пор не наблюдалось такой динамики роста цен на электроэнергию в течение одного календарного года. Согласно исследованию, цены на электроэнергию для частных потребителей достигали рекордного максимума пять раз подряд в период с июля по ноябрь.

За январь и февраль 2022 года 280 из почти 800 региональных поставщиков электроэнергии в Германии объявили о росте стоимости электроэнергии в среднем на 7,6%, что приведет к дополнительным расходам примерно на 100 евро в год для клиентов.