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В Германии призвали продлить работу АЭС из-за риска экономического спада

В Германии призвали продлить работу АЭС из-за риска экономического спада Власти ФРГ не должны осуществлять свой план по остановке всех имеющихся у страны АЭС в следующем году.
Энергетика
18 ноября 2022 г. 05:42
В Германии призвали продлить работу АЭС из-за риска экономического спада

Власти ФРГ не должны осуществлять свой план по остановке всех имеющихся у страны АЭС в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал премьер-министр земли [административно-территориальное деление в Германии - ред.] Бавария, лидер оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер в эфире телеканала ZDF.

Он указал, что Германии стоит продлить их работу до конца 2024 года, если она не хочет столкнуться с возможным риском экономического спада.

"Мы до сих пор не знаем, как долго продлится конфликт в Украине. На предстоящую зиму все подготовлено. Но как обстоят дела на постоянной основе? Я обеспокоен тем, что может возникнуть сценарий экономического спада" - цитирует слова Зёдера ТАСС.

Как указал премьер Баварии, остановка всех АЭС может стать неправильным решением для Германии. Он также подчеркнул, что без атомной энергетики стране придется положиться на другие источники энергии, цены на которые остаются на высоком уровне.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все атомные электростанции (АЭС) страны будут отключены в апреле следующего года, что ознаменует для ФРГ выход из атомной энергетики.

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