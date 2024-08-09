В "Газпроме" заявили, что события у Суджи уже привели к росту цен на газ

События в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, серьезно повлиять на его стоимость могут и ремонты на газовых объектах в Норвегии.

События в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, серьезно повлиять на его стоимость могут и ремонты на газовых объектах в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето", - отметил он.

По словам Куприянова, также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", - сказал он.

Цены на газ в Европе накануне выросли почти на 5%, до более 454 доллара, обновив максимальный уровень года, 9 августа они остались примерно на том же уровне, но в течение дня повышались до 456 долларов.

По данным "Газпром", для Европы транзитом через Украину подается газ в объеме 38,5 млн куб м в сутки через ГИС "Суджа", объем прокачки увеличен на 3% по сравнению с уровнем 8 августа.

Отметим, что ранее сегодня сообщалось о том, что в Курской области уже четвертые сутки идут боевые действия. Главным центром боев остается город Суджа, где находится газоизмерительная станция для транзита газа в Европу.