В Гане возводится крупнейший НПЗ в Африке

Власти Ганы запустили проект Petroleum Hub по строительству крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего комплекса.

Власти Ганы запустили проект Petroleum Hub по строительству крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего комплекса.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

"Комплекс стоимостью 60 млрд долларов включает три нефтеперерабатывающих завода, пять нефтехимических заводов и нефтехранилище на 10 млн метрических тонн. Проектная мощность производства - переработка 900 тысяч баррелей нефти в сутки. Планируется также создание завода по сжижению газа. Будет построен порт, способный принимать все виды современных нефтяных танкеров", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что по плану строительство комплекса начнется в сентябре текущего года на юго-западе страны в районе Джоморо и полностью завершится к 2036 году.

Согласно информации, работы намечено провести в три фазы, в рамках каждой из них планируется строить по одному нефтеперерабатывающему заводу. Бюджет первой стадии, запуск которой состоялся 19 августа, составил 12 млрд долларов.

Реализацию первой фазы проекта ведет консорциум TCP-UIC, включающий компании из Ганы, Индии и КНР.