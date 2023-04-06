В Гааге создана неформальная группа "Послы за зеленую энергию"

В Гааге прошла первая встреча неформальной группа послов Азербайджана, Грузии, Венгрии, Казахстана, Румынии и Турции под названием "Послы за зеленую энергетику".

В Гааге по инициативе послов Азербайджана, Грузии, Венгрии, Казахстана, Румынии и Турции создана неформальная группа "Послы за зеленую энергию".

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Нидерландах, в частности, в центре внимания данной группы находятся проект прокладки подводного электрического кабеля по дну Черного моря и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор).

В рамках данной инициативы планируются совместные дипломатические акции по информированию политиков, представителей бизнеса, парламентариев и т.д. о данных проектах.

Так, в ходе первой встречи посол Азербайджана Рахман Мустафаев проинформировал своих коллег об упомянутых проектах и об усилиях своей страны по обеспечению энергобезопасности ЕС, в том числе и за счет производства и транспортировки зеленой энергии.

"В тот день, когда наши министры обсуждали в Тбилиси проект строительства подводного электрокабеля по дну Черного моря (Средний зеленый коридор), было замечательно встретиться с моими коллегами-послами "зеленой энергии" в Гааге из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Румыния и Турции", - написал в своем твите посол Венгрии в Нидерландах Андраш Кочиш - принимающая сторона первой встречи.