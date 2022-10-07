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В Физули планируется строительство новых подстанций

В Физули планируется строительство новых подстанций В будущем в Физулинском районе планируется строительство новых подстанций с учетом роста населения и спроса.
Энергетика
7 октября 2022 г. 12:53
В Физули планируется строительство новых подстанций

В будущем в Физулинском районе планируется строительство новых подстанций с учетом роста населения и спроса.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Маммедзаде.

"В настоящее время подстанция, строительство которой продолжается в Физули, эффективнее традиционных подстанций. Любые данные берутся в цифровом формате, что упрощает их интеграцию в единую цифровую платформу. У зоны "зеленой энергии" свои требования, одним из них является управление подстанциями в цифровом формате. Для интеграции возобновляемых источников энергии в эти подстанции создается соответствующая цифровая среда", - сказал он.

Представитель "Азеришыг" добавил, что подстанция, построенная в Физули, полностью удовлетворяет существующий спрос.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə yeni yarımstansiyaların inşası nəzərdə tutulur

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