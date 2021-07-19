В Fitch дали прогноз по ценам на нефть

Новые условия сделки ОПЕК+ помогут сбалансировать нефтяной рынок, из-за чего котировки могут перейти в подходящий для многих производителей диапазон 60-70 долларов за баррель, при этом альянс и дальше будет способствовать снижению волатильности на рынке.

Новые условия сделки ОПЕК+ помогут сбалансировать нефтяной рынок, из-за чего котировки могут перейти в подходящий для многих производителей диапазон 60-70 долларов США за баррель, при этом альянс и дальше будет способствовать снижению волатильности на рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Соглашение ОПЕК+ будет способствовать снижению дефицита нефти на рынке и поможет сбалансировать рынок в условиях растущего спроса - на этом фоне на рынке происходит коррекция. Вполне возможно, что цены пока перейдут в коридор 60-70 долларов США - этот уровень является комфортным для большинства производителей", - рассказал Маринченко.

Он добавил, что перспектива снятия американских санкций с Ирана и возвращение на рынок иранских баррелей - другие важные факторы, которые в ближайшее время будут влиять на цены и на соотношение спроса и предложения.