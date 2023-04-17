В Финляндии ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе атомный реактор

Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" введен в эксплуатацию спустя 18 лет.

Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" введен в эксплуатацию спустя 18 лет.

Как передает Report , об этом сообщает компания-оператор электростанции Teollisuuden Voima (TVO).

"Олкилуото-3" — крупнейший ядерный реактор в Европе мощностью 1,6 гигаватт. Это первый новый реактор в Финляндии за больше чем 40 лет и первая новая АЭС в Европе за последние 16 лет. Строительство реактора началось 18 лет назад, а его запуск неоднократно откладывался.

Объект будет производить около 30% электроэнергии в Финляндии.

"Это исторический день, преимущества OL3, которые мы обещали финскому обществу, будут реализованы", — сказала представитель TVO Марье Мустонен.

Напомним, что ранее Германия отключила последние работающие в стране три АЭС, полностью отказавшись от ядерной энергетики.