В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения

В феврале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 502 обращения по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения

В феврале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 502 обращения по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным газом и другим вопросам.

Об этом сообщили Report в AERA.

По информации, всего было зарегистрировано 399 обращений в связи с вопросами электроснабжения, 73 обращения - по вопросу газоснабжения, 18 обращений - в связи с вопросами теплоснабжения.