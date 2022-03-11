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В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения

В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения В феврале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 502 обращения по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения
Энергетика
11 марта 2022 г. 13:24
В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения

В феврале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 502 обращения по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным газом и другим вопросам.

Об этом сообщили Report в AERA.

По информации, всего было зарегистрировано 399 обращений в связи с вопросами электроснабжения, 73 обращения - по вопросу газоснабжения, 18 обращений - в связи с вопросами теплоснабжения.

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Версия на азербайджанском языке Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi fevralda 502 müraciət qəbul edib

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