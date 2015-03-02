​В феврале SOCAR увеличила экспорт нефтепродуктов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В феврале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) экспортировала 129 895,462 тонн нефтепродуктов.

Как сообщили Report из SOCAR, 54 070,386 тонн (41,63%) экспортированной продукции приходится на долю дизельного топлива, 16 478,974 тонн (12,67%) - авиатоплива, 45 500,614 тонн (35,03%) - вакуумного газойла и 13 845,488 тонн (10,66%) - химических присадок (депрессор АКИ).

По сравнению с февралем прошлого года, объем экспортированных SOCAR нефтепродуктов возрос на 3,13%, авиатоплива - на 25,91%, вакуумного газойла - 32,09%, а экспорт дизельного топлива сократился на 37,25%.

Согласно информации, в феврале экспорт автомобильного бензина, топлива DT, печного мазута, смазочных масел, полученного из нефти битума и тяжелой пиролизы не производился.

Отметим, что в первые два месяца 2015 года SOCAR экспортировала 339 651,768 тонн нефтепродуктов, что на 52,75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года, объем экспортированного SOCAR за январь и февраль дизельного топлива возрос на 0,58% (165 227,571 тонн), авиатоплива - на 39,68% (32 470,643 тонн), вакуумного газойла - в 2,6 раз (123 620,850 тонн).

Хотя в январе-феврале прошлого года экспорт печного топлива и химических присадок (депрессор АКИ) не производился, в первые 2 месяца 2015 года было экспортировано 178,836 тонн печного топлива и 18 153,868 тонн химических присадок (депрессор АКИ).