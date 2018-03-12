В феврале ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 806 тыс. баррелей

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан отчитался перед совместной технической комиссией Мониторингового комитета ОПЕК по ежесуточной нефтедобыче за февраль, в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК и стран вне картеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно данным, в феврале ежесуточная добыча по стране составила 806 тыс. баррелей. Из них 751 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 621,3 тыс. баррелей сырой нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 20,4 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

Отметим, что в 2017 году ежесуточная добыча в стране составила в среднем 781,9 тыс. баррелей, в то время как по соглашению ежесуточная добыча для Азербайджана установлена в объеме 834 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в сутки. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в сутки.

25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению.