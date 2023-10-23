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В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ Европейские страны рассматривают возможность продления действия потолка цен на природный газ, введенного в феврале, на опасениях нового энергетического кризиса грядущей зимой.
Энергетика
23 октября 2023 г. 15:20
В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

Европейские страны рассматривают возможность продления действия потолка цен на природный газ, введенного в феврале, на опасениях нового энергетического кризиса грядущей зимой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

Цены на газ в ЕС упали в семь раз с пиковых отметок августа 2022 года, при этом негативных эффектов от внедрения потолка цен выявлено не было, говорится в презентации Еврокомиссии, представленной дипломатам европейских стран и оказавшейся в распоряжении FT.

В то же время политики опасаются, что поставки газа этой зимой могут оказаться под угрозой из-за конфликта между Израилем и ХАМАС, а также возможных диверсий на объектах газовой инфраструктуры.

"Мы не знаем, что случится в этом году. У нас есть ситуация в Израиле, и мы не знаем, как она отразится на импорте с Ближнего Востока", - сказал изданию один из дипломатов.

Введенный в феврале потолок цен вступает в силу, если цены превышают 180 евро за 1 МВт.ч в течение трех дней подряд. Сейчас цена находится ниже 50 евро.

Ожидается, что Еврокомиссия представит предложение по энергетическому сектору в ноябре. В нем, в частности, будут содержаться рекомендации относительно потолка цен, мер по одобрению новых энергетических проектов, а также регулирования в сфере газораспределения. Добровольные обязательства по сокращению потребления газа на 15% уже были продлены до марта 2024 года.

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Версия на английском языке EU considers price cap extension to avert winter gas crisis

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