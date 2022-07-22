В Евросоюзе обсудят 26 июля снижение зависимости от газа и нефти из России

Министры энергетики стран ЕС обсудят в следующий вторник, 26 июля вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России.

Министры энергетики стран ЕС обсудят в следующий вторник, 26 июля вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в пятницу представитель МИД Франции.

"ЕС решил постепенно избавляться от зависимости от импорта газа, нефти и угля из России как можно скорее… Это будет одним из основных вопросов на встрече министров энергетики стран ЕС в следующий вторник", — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу.