В Европу впервые за 40 лет прибыл танкер с американской нефтью

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Первый танкер с нефтью из США прибыл в Европу. Он разгрузится в порту Фос близ Марселя, откуда нефть по трубопроводу поступит на НПЗ в Швейцарии или Германии, cообщает Report со ссылкой на The Financial Times.

Экспорт возобновлен после недавней отмены запрета на поставки нефти за рубеж из США, действовавшего на протяжении сорока лет.

Поставку осуществил Vitol, крупнейший независимый нефтетрейдер в мире. Компания проведет переработку сырья совместно с группой Carlyle.

18 декабря президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 финансовый год, снимающий введенный более 40 лет назад запрет на экспорт американской нефти. Запрет на экспорт американской сырой нефти был введен в 1975 году в ответ на энергетический кризис.