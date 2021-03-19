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В Европу транспортирован 1 млрд азербайджанского газа

В Европу транспортирован 1 млрд азербайджанского газа Азербайджанский природный газ, транспортируемый по TAP, играет важную роль в предоставлении надежной и эффективной энергии из нового для ЕС источника
Энергетика
19 марта 2021 г. 17:35
В Европу транспортирован 1 млрд азербайджанского газа

Первый миллиард кубометров природного газа, добываемого в азербайджанском секторе Каспийского моря, был поставлен в Европу через Турцию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TAP Лука Шипати (Luka Schieppati).

По его словам, азербайджанский природный газ, транспортируемый по TAP, играет важную роль в предоставлении надежной и эффективной энергии из нового для ЕС источника.

Отметим, что Tрансадриатический газопровод (ТAP) транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке TAP transports first 1 billion cubic meters of natural gas to Europe
Версия на азербайджанском языке Avropaya nəql olunan Azərbaycan qazının həcmi 1 milyard kubmetrə çatıb

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